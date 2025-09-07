◇国際親善試合メキシコ 0―0 日本（2025年9月6日米カリフォルニア州オークランド）メキシコ代表のハビエル・アギーレ監督（66）が0―0で引き分けた日本代表との親善試合を「妥当な結果」と振り返った。拮抗した試合展開の中で互いに限られた好機を生かすことができずに引き分け。2014年8月から日本代表の指揮を執り、スペイン・リーグ時代の八百長に関与した疑いが持たれて15年2月に解任された経歴を持つ敵将は森保監督