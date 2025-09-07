現地９月６日、日本代表は米西海岸オークランドでメキシコ代表との一戦に臨んだ。日本は立ち上がりから鋭いフォアチェックでペースを掴んで敵を押し込み、優位にゲームを進めたものの、０−０でハーフタイムを迎える。後半も積極的にシステムチェンジや人海戦術で揺さぶるも、逆にメキシコに攻め込まれる時間帯が増え、唯一の絶好機は南野が枠を外してしまう。後半アディショナルタイムにメキシコに退場者が出たものの、最後ま