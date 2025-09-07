旬の食材を使った、あま～い秋の味覚にも注目です。ほくほくなサツマイモに栗、カボチャまで。見て楽しい！食べて嬉しい「秋スイーツ」が続々と登場しています。サツマイモやリンゴが乗った、彩り豊かなパフェ。（山岡記者）「だんだん過ごしやすい日が増えてきました。そんな中、早速秋スイーツが登場しています。」そんな秋を感じさせるパフェが味わえるのは、札幌市中央区の「雪印パーラー」です