長年の愛用者が多いスキンケアラインが、リニューアルラッシュ。高温多湿な夏から低温低湿な秋冬になる前に、コスメも衣替え。各ラインの特徴を理解して、自分に必要なものをチョイスしよう。2025年秋冬ananモテコスメ大賞スキンケア部門から、“名品ラインリニューアル”をご紹介。シンプルステップでもビッグな効果を期待できるコスメコンシェルジュの小西さやかさんによると、紫外線が少しずつ弱まり、空気の乾燥がまだ深刻では