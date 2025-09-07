丹内祐次騎手（３９）＝美浦・フリー＝は９月７日、札幌８Ｒ・３歳上１勝クラス（芝１２００メートル＝１６頭立て）でセゾンデフィーユ（３着）に騎乗して４４レース連続騎乗となり、和田竜二騎手（４８）＝栗東・フリー＝の２０１５年１２月１３日の中京５Ｒから１２月２６日の阪神１１Ｒまでの４３レース連続騎乗記録を塗り替えた。丹内騎手は、土日で全２４レースに騎乗した先週に続き、今週も土日で全２４レースに騎乗を予