◆バレーボール男子強化試合第４戦（７日、千葉・ららアリーナ東京ベイ）世界選手権（１２日開幕、フィリピン）に向けた壮行試合で、世界ランク５位の日本は同２位で前回２０２２年世界選手権王者のイタリアと対戦した。第１セットは小野寺太志、宮浦健人、石川祐希、高橋藍、永露元稀、佐藤駿一郎が先発。宮浦がライトから強烈なスパイクを決め、日本が先制した。その後は交互に点数を重ねる展開が続いた。小川智大のジャン