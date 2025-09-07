右肩痛からの復活を目指す巨人・近藤大亮投手（３４）が６日、約６か月ぶりに対打者への投球を再開した。Ｇ球場での３軍練習で打撃投手を務め、打者２人に直球とパームの２球種で計２０球。「めっちゃ緊張しました。ユニホームを着るのもまだ緊張するんですけど」と振り返り「結構、強めに投げました。毎日（痛みの）ギリギリを攻めて強く投げて、半年かけて強度が上がってきている。皆さんに支えられて無事、投げ終えられた」と