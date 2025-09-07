子どもが生まれると夫婦関係が変わってしまうこともありますよね。お互いにしっかりと話す機会もなければ、それぞれの気持ちを確認し合うこともできず、すれ違う時期はありそうです。この記事では、夫がネットで知り合った女性に片思いをして気持ちを伝えていたことが発覚し、夫婦関係を見直し中という投稿を紹介します。第1子出産後、夫とは性的な関係がなくても穏やかに過ごせればいいと思っていた投稿者さんは、夫の浮気が発覚