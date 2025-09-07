【新華社東京9月7日】中日文化交流の祭典「チャイナフェスティバル2025」が6日、東京都の代々木公園で開幕した。会期は2日間で、「中国の『いま』を知る・伝える」をテーマに、多彩なブースを通じて優れた伝統文化や新時代の発展の成果を紹介し、両国民の交流と相互理解を促進する。イベントは在日中国大使館と同フェス実行委員会が共催。開幕式では呉江浩（ご・こうこう）駐日大使や宮本雄二元駐中国大使、在日中国企業協会の