東京都内の樹木の減少がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】「暑すぎて死にそう」街路樹がない神宮前交差点前「『ハラカド』や『ラフォーレ原宿』のある神宮前交差点には、街路樹が1本もありません。暑すぎて信号待ちで死にそうになります。そんな建物の上を緑化しなくて良いので、地上に木を植えて下さい！」と警鐘を鳴らすのはミド建築・都市観測所さん（@Mid_observatory）。ミド建築・都市観測所さんは神宮前交差点や銀座