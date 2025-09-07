子どもが大声で泣くと嫌な顔をされたり、ベビーカーで電車に乗ると舌打ちされたり、……。そんなふうに「日本は子連れに不親切だな」と感じたことはあるでしょうか。ママスタコミュニティにも、あるママからこんな投稿が寄せられました。紹介します。『子育てをはじめて「親切」に出くわした機会はあまり多くありません。むしろ頻繁に「不親切」に出くわします。皆さん、どんな不親切を受けてますか？』投稿者さんは仕事柄、これま