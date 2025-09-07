ドジャースの悲劇は米メディアでも大きく報じられた。６日の敵地オリオールズ戦で山本由伸が９回二死までノーヒットノーランを続けながら若手のホリデーに痛恨被弾。それでも山本に敵地ファンからスタンディングオベーションが送られ、ナインやロバーツ監督もマウンドで抱擁しながら笑顔でねぎらった。しかし、悪夢はその後に待っていた。リリーフのトライネン、スコットが２点を守り切れずにまさかの逆転サヨナラ負け。山本の