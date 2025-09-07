鎖につながれ原野を開拓した囚人たち ロシアへの防衛強化のための北海道開拓を初めて手がけたのは、寛政12年（1800）に蝦夷地に渡った幕臣の八王子千人同心でした。しかし、あまりにも過酷な環境だったため、千人同心は入植４年目に撤退してしまいました。 その後、明治２年（1869）に政府は「開拓使」を設け、北海道の本格的な開拓に着手。明治初期には、明治維新において新政府と対立したことで領地を失った旧会津藩・仙台藩な