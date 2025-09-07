全日本プロレスは７日、長尾一大心（ながお・たいしん）選手が亡くなったことを発表した。２１歳だった。長尾選手は５月３１日に巡業バスとの事故で腹部が圧迫されたことによる外傷性ショックのため神奈川県内の病院へ救急搬送された。集中治療室で懸命な治療を続けてきたがこの日、亡くなった。葬儀・告別式は未定。全日本プロレスは、長尾選手について５月３１日に「怪我のため」参戦を予定していた６月１日の仙台サンプラ