◆国際親善試合メキシコ０―０日本（６日・米カリフォルニア州オークランド）ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同１３位のメキシコと０―０で引き分けた。内容面では手応えも得たが、ネットを揺らすことはできなかった。＊＊＊米国のオークランドで行われた一戦は４万５２７８人が駆けつけたが、スコアレスドローに終わった。熱狂的で知られるメキシコサポーターは隣国の米国に多数駆けつけたが、試合終了直後にブー