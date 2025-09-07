10人組男性グループ、THE JET BOY BANGERZが7日、初のアーティストブック「THE JET BOY BANGERZ OFFICIAL ARTIST BOOK UNLOCK」（宝島社）の発売記念イベントを都内で行った。グループカットのほか、全45パターンで構成されたペアショット、各メンバーのソロプロデュースページなどさまざまなコンテンツを詰め込んだ。メンバーのユウヒは「解放するという意味を込めた『アンロック』というタイトル通り、自分たちのすべてが詰まっ