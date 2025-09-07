元NHKのフリーアナウンサー膳場貴子（50）は7日、キャスターを務めるTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に生出演。番組ラストで、次週14日の放送が休止となることを告知した。TBS系は、13日に東京で開幕する世界陸上選手権の中継局でもあり、放送終了間際には世界陸上のPRも行った。膳場は「女子マラソンがありますので、来週は番組はお休みです」とした上で「次回は9月21日にお目にかかります」と述べ、番組を終えた。世
