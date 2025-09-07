７日正午ごろ、新庄市の最上中央公園で、クマ1頭が目撃されました。警察でパトーカーを出して警戒しています。 新庄警察署によりますと７日正午ごろ、新庄市金沢のJR新庄駅東口近くにある最上中央公園で、体長約1.5メートルのクマ1頭が公園内を北から南に移動しているのを車で通りがかった５０代男性が目撃し、110番通報しました。他にも同時間帯に同じ場所での目撃情報が４件寄せられたということです。 最上