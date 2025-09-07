「決め切れれば、もっと楽な展開になるところでしたけど、最後のところ、なかなか決定力もなくて、後半はボールを持たれる展開も長くて、チャンスも少なかったので、もっとチャンスを増やしたかった印象です」日本代表は国際親善試合でメキシコ代表と対戦し、０−０で引き分け。３−４−２−１の左ウイングバックで先発した三笘薫は、試合後のフラッシュインタビューで悔しさを滲ませた。 攻守の両局面でタフに戦った背番