仏RFIの中国語版サイトは6日、中国電気自動車（EV）大手の比亜迪（BYD）について、「フランスでの2024年の売上高が前年の6倍近くになった」とする記事を掲載した。記事によると、BYDのフランス法人の24年の売上高は1億6700万ユーロ（約288億9100万円）で、23年の2900万ユーロの約5．7倍になった。BYDはフランスで23年に販売を開始し、売上は増加しているものの、黒字化はまだ達成していない。24年には15万ユーロ（約2595万円）超の