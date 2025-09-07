「中日−巨人」（７日、バンテリンドーム）巨人は、前日７日の中日戦に先発して２回７安打４失点ＫＯとなった井上温大投手（２５）の出場選手登録を抹消した。井上は前夜の試合で初回に細川の先制２ラン、ボスラーのソロと２者連続被弾で３失点。続く二回にも１点を失うと、三回に２番手・船迫が送られて降板。試合後に杉内投手コーチは井上の２軍再調整について「十分あり得ますね、そこは」と話していた。井上の抹消によ