女優の山本美月（34）が7日、自身のインスタグラムを更新。2歳の息子と2人で大阪・関西万博を訪れたことを明かした。「先日ついに万博へ」とつづり、大屋根リングでの自撮りショットを投稿。「現地で友達とも合流したけど、なんと基本的に子とふたり」とつづった。「なかなかレベル高い初2人旅だったけど、私と子は最初にミャクミャク様のくじ引きで2等を当てられたので、満足でした！笑」とつづった。「ミャクミャク焼き