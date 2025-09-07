◇フィギュアスケートISUチャレンジャーシリーズ（CS）木下グループ杯最終日（2025年9月7日関空アイスアリーナ）ペアの公式練習が行われ、SP首位の“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が調整した。今季の国際大会初戦。新たなフリーのプログラムとなる「グラディエーター」は今大会が初お披露目で、本番に向けて入念に調整した。リンク脇には、前日に終わった女子で2位となった坂本花織（シスメック