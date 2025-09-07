ふるさと納税で毎年多額の市税流出に悩む横浜市と川崎市が、寄付の受け入れ増加に取り組んでいる。総務省が発表した２０２４年度の「ふるさと納税に関する現況調査結果」によると、両市の寄付受け入れ額はいずれも過去最大で、前年度比で横浜市は２・４倍、川崎市は１・６倍となった。（金子祥子）両市は近年、ふるさと納税の受け入れに積極的に取り組み、２４年度には寄付できるポータルサイトの数を増やしたり、返礼品の拡充