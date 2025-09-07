8月にアイドルグループ「LinQ」を卒業した高木悠未が7日、ソフトバンク―楽天戦が行われるみずほペイペイドームの試合前セレモニーに来場。金融教育事業を展開する「株式会社みずほポシェット」が提供するアプリ「ポシェットプラス」の1日アンバサダーとして、親子で金融教育を学べる同アプリを紹介した。「LinQ」では九州・福岡を拠点に活動し「地元を盛り上げるホークスのようになりたいと思っていましたと話す。「地元民