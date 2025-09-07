グラビアはもちろん、テレビや舞台でも大活躍中の"ねねまる"こと志田音々が9月8日（月）発売『週刊プレイボーイ38・39合併号』のグラビアに登場。27歳になっても抜群の透明感はそのままに、表現力をより深化させた最新モードを披露！【画像】透明感抜群の志田音々のグラビア■『ギーツ』をきっかけに歌手デビューまでしました――週プレは約半年ぶりの登場です。今回のグラビアのテーマは？志田具体的なテーマを決めたわけじゃな