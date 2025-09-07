MEOVV ５人組ガールズグループ「MEOVV」（ミヤオ）が６日、さいたまスーパーアリーナで開催された音楽とファッションの祭典『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』に出演。ステージ前には報道陣による囲み取材に応じ、意気込みを語った。この日はデビュー１周年の記念日。ANNAは「特別な日にTGCに出演することが出来て嬉しいです！」。初のTGCでは日本での1stデジタルシングル「ME ME ME