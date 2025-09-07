巨人・井上温大投手が7日、出場選手登録を抹消された。試合前に取材に応じた杉内投手チーフコーチは「リセットさせます」と再調整の理由を明かした。井上は6日の中日戦に先発して黒星こそつかなかったが2回7安打4失点で降板。代わりの先発投手については「マー君（田中将大）も赤星も石川もね、候補に挙がっている」と説明。日米通算200勝に王手をかけている田中将の可能性も十分にある。