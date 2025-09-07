◇セ・リーグ巨人―中日（2025年9月7日バンテリンD）巨人の岸田行倫捕手（28）が7日、中日戦（バンテリンD）に「5番・捕手」で先発出場。初回に先制打を放った。劇的な9回2死からの5連打逆転勝利から一夜明け、首位・阪神に優勝マジック「1」が点灯する中で、勝利だけを見据えて岸田が初回のチャンスにキッチリと結果を出した。いきなり先頭の丸が四球を選び、キャベッジが右前打で出塁。その後、泉口と岡本が得点を奪