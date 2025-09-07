史上最大級のファッションフェスタ『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2025 A/W）が2025年9月6日（土）にさいたまスーパーアリーナにて開催され、浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田⻯生、佐藤龍我からなるアイドルグループ・ACEesが登場した。『マイナビ TGC 2025 A/W』ACEes、新曲の初披露も！©マイナビ TGC 2025 A/W1曲目はスピード感のあるメロディが印象的な