◆国際親善試合メキシコ―日本（６日・米カリフォルニア州オークランド）ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同１３位のメキシコと０―０で引き分けた。内容面では手応えも得たが、ネットを揺らすことはできなかった。採点と寸評は以下の通り。森保一監督【５・５】「メキシコ相手に主導権を握れました！」の、その先を目指さなければならない。勝ちきれずＧＫ鈴木彩艶【６・０】横っ跳びセーブ（誰もいないところに弾くところ