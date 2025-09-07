５日午前１０時４５分頃、福島県喜多方市山都町の河川敷で、除草作業をしていた男性２人がクマ（体長約１・２メートル）に襲われた。２人は肩や足にけがを負ったが、軽傷とみられる。喜多方署の発表によると、クマは４０歳代男性に背後から覆いかぶさり、熊手で追い払おうとした７０歳代男性にも襲いかかった。４０歳代男性が蹴って抵抗したところ、クマと共に土手から約２メートル下に転落。クマは直後に走り去ったという。近