◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（７日・バンテリンドーム）巨人は初回、ノーアウトで先制に成功した。先頭の丸が四球で出塁。２番キャベッジが右前打で一、二塁とチャンスを広げた。３番の泉口は左飛、４番の岡本はショートへの深い打球で二塁走者の丸が三塁アウトになったが、続く岸田が右中間を破る適時二塁打を放ち、二塁からキャベッジが先制のホームを踏んだ。中日先発の松葉に対しては、バンテリンドームで４連勝