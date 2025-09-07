日本代表の森保一監督が、国際親善試合のメキシコ代表戦を振り返った。日本時間7日（現地時間6日）、FIFAワールドカップ26の開催地であるアメリカのオークランド・コロシアムで日本代表はメキシコ代表との国際親善試合を行った。約2年ぶりにアジア以外の国との対戦となった日本。かつて日本代表を指揮したハビエル・アギーレ監督が率い、ワールドカップホスト国の1つである強豪・メキシコとの対戦となった試合は、前半から日