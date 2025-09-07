俳優の大鶴義丹が、7日放送の『週刊さんまとマツコ』（TBS系／毎週日曜後1：00）に出演。北海道に移住し、初日からクマと遭遇したエピソードを明かした。【紹介動画】真っ暗ななか1000匹も…移住を語る大鶴義丹この日は「地方移住は甘くない 芸能人経験者ガチ告白ＳＰ」と題し、地方移住のリアルを語り合った。大鶴は2017年、番組で3ヶ月ロケを行った企画をきっかけに、北海道の中心地にあたる美瑛町に移住した。移住した