モデルで俳優の松井愛莉さん（28）が6日、モデルとして活動するKOHEIさんと結婚したことをSNSで発表しました。松井さんは、自身のインスタグラムに直筆の名前入りで文書を掲載し、「この度、モデルのKOHEIさんと結婚する事になりました。お互いに支え合いながら、これからも歩んでいきたいと思っております」と報告。続けて、「今後も今まで以上に成長していけるよう精進して参ります。まだまだ未熟ではございますが、温かく見守っ