佐藤健が主演と共同エグゼクティブプロデューサーを務めたNetflixシリーズ『グラスハート』(配信中)で劇中の4人組バンド「TENBLANK(テンブランク)」を演じた佐藤、宮崎優、町田啓太、志尊淳が6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)にシークレットゲストとして登場。出演後に、報道陣の取材に応じた。左から志尊淳、宮崎優、佐藤健、町田啓太若木未生氏