中山6R・新馬戦（ダート1800メートル）は5番人気のヴェレンティーニ（牝2＝新開、父ナダル）が直線、最内から差し切った。手綱を取った岩田康は「おっとりしていて、まだ子供っぽい。ゲートも遅いが、道中しっかり反応してくれた」と振り返った。新開師は「稽古で動いていたのでいいレースになると思っていた。このぐらいの距離が良さそう」と語っていた。