「国際親善試合、日本代表０−０メキシコ代表」（６日、オークランド）ＦＩＦＡランク１７位の日本は同１３位で２６年北中米Ｗ杯の開催国の１つであるメキシコと善戦するも、ゴールが遠くスコアレスドローに終わった。日本がアジア勢以外と対戦するのは２０２３年１０月のチュニジア戦以来。本大会に向けた格上との腕試しとしては手応えを感じる内容だった。日本は９日（同１０日）にオハイオ州コロンバスで地元米国と対戦する