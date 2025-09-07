抹茶や日本茶をテーマにした人気カフェ「nana’s green tea」から、秋だけの特別なスイーツが登場します。今年のテーマは“秋の味覚と瀬戸内オレンジの最高の出逢い”。濃厚なかぼちゃや紫いもに、爽やかなオレンジソースを合わせた新作は、甘さの中に柑橘のほろ苦さが光る大人の味わいです。見た目にも華やかな限定スイーツで、秋のティータイムを彩ってみませんか？ かぼちゃのモンブラン