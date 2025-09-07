クアラルンプール拠点で活動中のAKB48の海外姉妹グループ、KLP48の公式ファンクラブ入会数が8月に迎えたデビュー1周年記念公演後から急激に伸びている。関係者によると国内外から登録者が伸び、イベント前に比べて4〜5倍ほどになったという。KLP48ではデビュー1周年に先駆け、8月1日に公式ファンクラブのリニューアルも行っていた。限定動画の公開をはじめ、メンバー同士のチャットに参加できるようになり、日本語切り替えも可能に