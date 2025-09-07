森保一監督が率いる日本代表は現地９月６日、国際親善試合でメキシコ代表とアメリカのオークランド・コロシアムで対戦。０−０で引き分けた。序盤から優位に試合を進め、相手ゴールに迫るシーンも何度か作った。だが、そのいずれもモノにできず。53分には南野拓実が決定的なボレーシュートを放ったが、決められなかった。試合後のフラッシュインタビューで、南野は「こういう試合を勝って終わることができれば、僕たちにとっ