9月19日に開幕するフィギュアスケートの中部選手権（邦和みなとスポーツ＆カルチャー）のエントリーが7日までに発表された。女子では紀平梨花（トヨタ自動車）や山下真瑚（中京大）、松生理乃（中京大）、男子では山本草太（MIXI）らが名を連ねた。21年に右足の距骨疲労骨折を負った紀平は、ケガが完治しない影響から過去2シーズンは大会の出場を見送ってきた。来年2月にはミラノ・コルティナ五輪が控える。