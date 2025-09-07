米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」が６日（日本時間７日）に放送され、新日本プロレスのＧ１クライマックス覇者ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）がマーク・ブリスコ（４０）とのシングルマッチを制した。ブリスコが勝利した場合、竹下と「ドン・キャリス・ファミリー」で同門のＴＮＴ王者カイル・フレッチャーに挑戦できる状況で迎えた一戦。竹下はブルーサンダー、ノータッチトぺコンヒ