阪神１１Ｒ・セントウルステークス・Ｇ２・馬トク激走馬＝アブキールベイ単勝１５番人気の葵Ｓで重賞初制覇を飾ったファインニードル産駒。直線で馬場の中央を一気に差し切った勝ちっぷりに岩田望来騎手は「ペースが速く、いいところで折り合いをつけて（直線で）いい脚を使ってくれたので良かったです。成長したらもっと上のクラスでやれると思います」と将来に期待していた。前走の北九州記念は初の古馬相手。体重も１２キロ