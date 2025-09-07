◆米大リーグオリオールズ４ｘ―３ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）元ヤクルトでオリオールズのアルバート・スアレス投手が０―２の７回から３番手で救援登板。３イニングを投げ、２安打１失点１三振１四球１暴投。ノーノー敗戦目前からの大逆転が起き、昨年９月２９日のツインズ戦以来となる今季初勝利が転がりこんだ。ジャイアンツ時代の２０１７年以来となるドジャーズ戦の登板。「９