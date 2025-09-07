日本代表は６日（日本時間７日）、国際親善試合メキシコ戦（カリフォルニア州オークランド）に０―０の引き分けに終わった。攻撃的な布陣でＦＩＦＡランキング１３位の相手（日本は１７位）に臨んだ。左右ウイングバックにＭＦ三笘薫（ブライトン）、ＭＦ堂安律（Ｅフランクフルト）を置き、ボランチにはＭＦ遠藤航（リバプール）、ＭＦ鎌田大地を配置した。そんな一戦は、右シャドーに入ったＭＦ久保建英（レアル・ソシエダー