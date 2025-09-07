£¹·î£·Æü¤ÎÃæ»³£¶£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Ê¥À¡¼¥È£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£¶Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï¡¢£µÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ë¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¿·³«¹¬°ì±¹¼Ë¡¢Éã¥Ê¥À¥ë¡Ë¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤ÇÎÏ¶¯¤¯È´¤±½Ð¤·¤Æ½é¿Ø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï£±Ê¬£µ£¶ÉÃ£¶¡ÊÎÉ¡Ë¡£¸ÞÊ¬¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é½øÈ×¤Ï¤ä¤ä¹Ô¤­¤¿¤¬¤ë¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤âÃæÃÄ¥¤¥ó¤ËÂÔµ¡¡£¸þ¤³¤¦ÀµÌÌ¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤È¡¢£´¥³¡¼¥Ê¡¼¼êÁ°¤«¤é¥¹¥Æ¥Ã¥­¤òÆþ¤ì¤ÆÀèÃÄ¤ò¼ÍÄø·÷¤ËÆþ¤ì¤¿¡£ºÇ¸å