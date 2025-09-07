◇国際親善試合メキシコ代表０―０日本代表（６日・米カリフォルニア州オークランド）【オークランド（米カリフォルニア州）６日＝金川誉】日本代表、約２年ぶりとなったアジア勢以外との試合は、引き分けに終わった。日本が立ち上がりから高い位置でのプレッシングを軸にペースを握った。ショートカウンターからゴールに迫るシーンや、ロングボールにウイングバックの選手が抜け出す場面もあったがゴールにはつながらず。後