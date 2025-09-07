◇ラグビーアサヒスーパードライパシフィックネーションズカップ２０２５日本４７―２１米国（６日、米サクラメント）１次リーグＢ組の第２戦で、世界ランク１３位の日本は、同１８位の米国に４７―２１で勝利。２連勝で準決勝（１５日）進出を決め、オンライン会見したエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「後半に対応できたのがよかった。後半２０〜３０分でいいコントロールをみせて、アメリカを支配でき